Çiftçilere yüzde 100 hibeli makine desteği   

Elazığ’ın Baskil ilçesinde çiftçilere yüzde 100 hibeli 1 milyon 300 bin lira değerinde 8 adet yem işleme ve makine dağıtımı gerçekleştirildi.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul gören "Yem Bitkisi Ekiliş ve Üretim Alanlarının Arttırılması Projesi" düzenlenen programla tanıtıldı. Baskil'de düzenlenen tören, açılış konuşmaları ve kurdele kesilmesiyle başladı. Programda 1 milyon 300 bin lira tutarındaki 8 adet makine, yüzde 100 hibe ile çiftçilere verildi.

Projenin yaklaşık maliyetinin 1 milyon 300 milyon lira olduğunu belirten Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "Yüzde yüz hibe desteğiyle ilçemize kazandırılmış durumdadır. Bizler devlet olarak bir şiara, düstura sahibiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanımızın daha kaliteli yaşaması, her alanda daha üretken ve daha verimli koşullara kavuşabilmesi için tüm kurumlarımızla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi de burada. İlçemizde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın daha kaliteli, verimli tarım yapabilmesi, hayvancılık yapabilmesi için bu proje hayata geçirilmiş vaziyette. İnanıyorum ki çok yakın zamanda en az bir veya iki tane daha geçen projemizin müjdesini kıymetli vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

Hibe hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, “Meraları ve hayvancılığı iyi yönetebilmek için elimizdeki imkanlarımızı seferber etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da 2022 yılında yapmış olduğumuz bir çalışmada Baskil ilçesinde makine, ekipman eksikliği var olduğunu tespit etmiştik. Bu açıyı kapatmak üzere Baskil Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ortaklaşa DAP İdaresi Başkanlığına sunduğu projemiz kabul gördü. Yüzde 100 hibeli olarak ilçemize makine, ekipman olarak ayni olarak vermiş olduk. Buradaki ekipmanlar ilçemizdeki meraları, otları ve yem bitkilerinin ekilişini, paketlenmesini, balyalanmasını, saklanmasını ve hasadını bir şekilde yapacak. Bu anlamda çiftçimize hizmet edecek” diye konuştu.