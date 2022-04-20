Çiftçilere uygulamalı eğitim verilecek  

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, bünyesinde yetiştirdiği 3 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesini uygulamalı bir biçimde çiftçilere göstererek ücretsiz olarak dağıtacak.



220 bin metrekare alanı Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyüğü İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi eğitimlerine devam ediyor. Her konuda tarımın önemine dikkat çekerek çalışmalarını bu yönde sürdüren İpek Yolunda ‘TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınmada Kadın ve Gençlik Katılımı Projesi’ çerçevesinde ‘Genç Çiftçi Destek Programı’nı hayata geçiriliyor. Fırat Kalkınma Ajansı destekleri ile Elazığ Valiliği, Elazığ Özel İdaresi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Belediyesi ortaklığında yürütülen projede, merkezin tarım alanında yetişen nane, sarı kantaron, lavanta, adaçayı, papatya ve kekik başta olmak üzere 3 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesini çiftçilere uygulamalı eğitim verdikten sonra ücretsiz bir şekilde dağıtacak. Toprak nedir, bakımı nasıl yapılır, tohum ekimi ve fide yetiştiriciliği gibi dört farklı tarihte verilecek eğitimlere son başvuru tarihi ise 1 Mayıs olarak belirlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İpek Yolu Tarımsal Kuluçka Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınmada Kadın ve Gençlik Katılımı Projesi çerçevesinde Elazığ İl Özel İdaresi ve İpekyolu Gençlik Vakfı tarafından desteklenen eğitimlerde genç ve kadın girişimcilerimize öncelikle tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi bakım ve hasat eğitimleri verilecektir. Eğitimi tamamlayan kadın ve gençlerimize talep ettikleri ve bünyemizde bulunan tıbbi aromatik fidelerimizden kendi arazilerine ekmeleri için vereceğiz. Aldıkları eğitimler doğrultusunda fidelerini yetiştirip bakımlarını yapan girişimcilerden hasat döneminde hasat yaptıkları ürünleri satın alarak veya pazar bulma konusunda destek olarak gelir sağlamalarına destek olacağız. Türkiye de ilk olarak gerçekleştirilecek bu programın tüm ülke genelinde ses getireceğini ve benzer uygulamalarında gerçekleşeceğini ümit ediyoruz" dedi.