Çiftçilere hibeli tohum desteği   

Elazığ’da sertifikalı tohum kullanımını teşvik etmek amacıyla bin 442 çiftçiye 6 buçuk milyon lira tutarında yüzde 75’i hibeli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Elazığ’da tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi projesi çerçevesinde sertifikalı tohum kullanılması teşvik etmek amacıyla hibeli tohum dağıtım programı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüs alanında düzenlenen programda il genelinde uygulanacak 4 proje çerçevesinde daha önceden kura ile belirlenen çiftçiler hazır bulundu. Bin 442 çiftçiye yüzde 75’i bakanlık tarafından desteklenen ve maliyeti 6 buçuk milyon TL değerinde hububat ile baklagil sarımsak tohumluğu dağıtıldı. Bununla birlikte 17 bin 393 dekar alanda arpa, buğday, mercimek ve sarımsak olmak üzere yaklaşık 400 kilogram tohumun toprakla buluşacağı bildirildi.

Elazığ’da sertifikalı tohum kullanılmasını teşvik etmek amacıyla 6.5 milyon bütçeli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Sadece kuru tarım yapılan yerlerde değil, sulu tarım yapılan yerleri de önemsiyoruz. Çünkü sulu tarım yapılan yerlerde katma değer, gelir dönüm ve birim başına daha yüksek. Bu çerçevede DSİ çok büyük tarımsal sulama projesi yürütüyor. Kanatlı projesi tamamlandı, orada yaklaşık 70 bin dönümün üzerinde bir alan ilk defa sulu tarım potansiyeli harekete geçmiş oldu. Bu sene bir deneme sulaması yapıldı. 6 bin dönüm sulu tarım yapıldı. Bunun yaklaşık 4 bin 500 dönümü şeker pancarı olarak ekildi. İlk defa o bölgede sulu tarım yapıldı ve şeker pancarı ekildi. DSİ’nin yürütmüş olduğu ‘Sarıcan Projesi’ de tamamlandı. Bu yeni sulama projelerinin devreye girmesiyle ilimizdeki sulanabilir arazilerden daha fazla yararlanma ve daha fazla gelir elde etme imkanına kavuşmuş olduk. Tarım bakanlığımız her zaman çiftçimizin yanında. Bakanlığımızın bütün çiftçilerimizin girdilerine, maliyetlerine vakıf. Taban fiyatları olan yerlerde de bunu göz önünde bulundurarak açıklama yapıyor. Taban fiyatları yapılan bütün ürünlerde genel bir memnuniyet var. En son şeker pancarı fiyatları da açıklandı ve ton başına bin 400 TL ve 50 TL’lik prim de dikkate alındığında bin 450 TL’lik bir fiyat açıklandı. Bu bir yılın önceki fiyatıyla mukayese edildiğinde yüzde 245’lik bir artışa tekabül ediyor. Bu projeye destek veren bakanlığına müteşekkiriz” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç ise “Tarımsal üretimdeki değerlerimiz her geçen gün artıyor ve 2021 yılında tarımsal üretimde değerimiz 550 milyon TL’ye ulaştı. Bakanlığımızın uygulamış olduğu politikalar nedeniyle de 2021 yılında yaklaşık 4 milyon dekar alan üretime kazandırıldı. Biz de tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi çerçevesinde ilimizde yüzde 75’i bakanlık desteği, yüzde 25’i çiftçimizin katkısıyla bugün toplamda 6.5 milyon TL olmak üzere hibe tohum projesi dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bütün ilçe müdürlerimizle beraber bir gün içerisinde 12 milyon 600 bin TL’lik bir proje hazırladık ve 9 milyon TL olarak revize ettik. Bugün hibe tohumu olarak dağıtılan kısım ve çiftçi katkısı ile beraber 4 milyon TL olarak projemiz kabul gördü. Bu dağıtım işlemini kura çekimi yöntemiyle çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da bin 442 çiftçimize bugün tohumlarını teslim edeceğiz. Bütün bunlar üretime dönüştüğü zaman daha kıymetli olacak il genelinde totalde 17 bin 300 dekarlık bir tarım arazisi yaklaşık 400 ton tohumla buluşmuş olacak” diye konuştu.