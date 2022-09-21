Çiftçilere eğitim verildi  

Elazığ’ın Üçocak Beldesinde çiftçilere ‘İklim Değişimi ve Sulama’ eğitimi verildi.

Arıcak İlçesi Üçocak Beldesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ‘Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı’ çerçevesinde çiftçilere ‘İklim Değişimi ve Sulama’ eğitimi verildi. Programa, Üçocak Beldesi Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, belde muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Eğitimde üreticilere; iklim değişikliğinin sulamaya etkileri, çevre hassasiyetine duyarlı ileri düzeyde teknolojik sulama sistemleri, mera alanlarının korunmasının sulama ile ilişkisi, orman yangınlarının su kaynaklarına etkisi konularında bilgiler verildi.