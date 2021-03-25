Çiftçilere bağ budama eğitimi  

Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçilere uygulamayı bağ budama eğitimi verildi.

İlçe Kaymakamlığı, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün işbirliğiyle çiftçilere “Uygulamalı Bağ Budama” eğitimi verildi. Üzüm bağı uygulama alanında Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce tarafından verilen eğitimde çiftçilere bağ budama tekniklerinin uygulamalı bir şekilde gösterildiği aktarıldı.

Bir uzman tarafından bağ budamanın nasıl olduğunun öğrenilmesinin önemli olduğunu belirten Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Yüksekokul olarak çiftçilere yönelik bu tür uygulamalara devam edeceklerini kaydetti.