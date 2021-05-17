Elazığ Bakırcılar, Kalaycılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanı Alaaddin Tanyıldızı açıklamalarda bulundu.

Başkan Tanyıldızı; “Odamıza çiçekçiler de kayıtlı. Çiçekçi esnafımızın sorunları çok. Bütün marketler, AVM’ler hepsi hazır çiçek satıyorlar. Hastaneye gidiyorsun kantinlerde çiçek satıyor, bu şekilde olunca çiçekçi esnafımız çok mağdur oluyor. Bu soruna devletimiz çözüm bulacak önüne gelen sektörü olmayan ürünleri satıyor. Buna Belediyemiz ve Valiliğimizde bir şey yapamıyor. Ancak bakanlık karar çıkarması lazım. Bunları yasaklayacak ki çözüm olsun”.

“SİFTAH ETMEYEN ESNAFIMIZ VAR”

Tanyıldızı; “Deprem ve pandemi süreci tüm esnafları etkilediği gibi benim esnaflarımı da etkiledi. Bu süreçte esnaflarımız iş yapamaz oldu. Siftah etmeden dükkânını kapatan esnaflarımız var. Devletimizin bu süreçte verdiği destek esnafımıza faydası oldu ama esnafımız için yeterli değil. Büyük AVM’ler esnafımızı bitirdi. AVM’ler çiçek getiriyor, bakır ürünler getiriyor. AVM’ler esnaflarımızı bitirdi”.

“BİRLİK OLAMADIK”

Başkan Tanyıldızı; “Deprem sonrası verilen kredilerin ertelenmesi için başkanlar bir araya gelemedik. Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası devletimiz esnafa krediler hibe olarak verildi. Bizde deprem sonrası verilen krediler faizsiz olarak verildi. Verilen kredileri esnafımız şuanda geri ödemeleri başladı ama esnafımız ödeyemiyor. Krediler verildiğinde pandemi yoktu. Şimdi pandemi süreci var esnafımız iş yapamıyor. Kredi ödemeleri faizsiz şekilde ertelenmesi gerekiyor. Şuanda düğünler yok, çiçekçi esnafımız iş yapamıyor” dedi.