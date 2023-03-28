CHP’ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı

CHP Elazığ İl Örgütüne katılan 500 yeni üyeye rozetleri takıldı.

CHP Elazığ İl binasında gerçekleştirilen törene Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu rozet takma töreninde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yeni üyelere konuşma yaptı.

“AK PARTİ İKTİDARINDA ELAZIĞ'DA BİR SAADET ZİNCİRİ KURULMUŞ”

Milletvekili Erol konuşmasında;

"CHP Elazığ'da herkesin inançlarını, değerlerini sorunlarını önemseyen bir parti. Bu şehirde yaşanan sorunların çözümüyle ilgili hiçbir siyasi ayrım yapmadan, toplumda birleştirici, bütünleştirici bir tavırla herkese sahip çıkacağız. AK Parti iktidarında Elazığ'da bir saadet zinciri kurulmuş. Biz iktidara geldiğimizde böyle bir şey kalmayacak.

“GENEL BAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU, ELAZIĞ’IN KALKINMASI İÇİN BÜYÜK KATKILAR SUNACAKTIR”

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Elazığ'ın zamanında ekmeğini yemiş suyunu içmiş biri olarak, Elazığ'ın kalkınmasına, sorunlarının çözülmesine ve hak ettiği gelişmeyi yakalamasına büyük katkılar sunacaktır. Tıpkı Turgut Özal döneminde Malatya'nın gelişmesi gibi” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Milletvekili Erol, 500 yeni üyeyi temsilen gelen 50 yeni üyeye kendi elleriyle rozetlerini takarak desteklerinin çok önemli olduğunu, birlikte çok güzel işler yapacaklarını söyledi.