CHP'nin gezileri Salıbaba Mahallesi ile devam etti 

CHP İl Başkanlığı tarafından başlatılan 41 günde 41 mahalle gezisi Abdullahpaşa Mahallesi ile başlamıştı. İl Teşkilatı bugün de Salıbaba Mahallesi’nde vatandaşla buluştu.

CHP Elazığ İl Teşkilatı’nın 41 Günde 41 Mahalle gezileri devam ediyor. Bu kapsamda il teşkilatı bugün Salıbaba Mahallesi’nde vatandaşla bir araya geldi. CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran ev beraberindeki heyet Salıbaba sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

“HER MAHALLEYE HER YURTTAŞA EŞİT HİZMET”

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada her mahalleye ve her yurttaşa eşit hizmet anlayışıyla bakılması gerektiğinin altın çizerek: “Bugün Salıbaba Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşla bir araya geldik. Salıbaba Elazığ’ın en köklü mahallelerinden birisi. Elazığ’ın o kadim kültürünün burada hala yaşadığını görüyoruz. Tabi bakıldığı zaman diğer mahallelere oranla burada bir eksiklik olduğunu daha ilk anda görüyorsunuz. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza da ifade ettiğim gibi tüm ülkede ve Elazığ’da her mahalleye her yurttaşımıza elit bir şekilde hizmet etmek siyaset ve bürokrasinin temel görevidir. Bizim iktidarımızda bu anlayışın temel prensip olduğunu ve ne kadar önemsendiğini çok yakında hep birlikte göreceğiz. Mahalle ziyaretlerimize büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. En kısa sürede tüm mahallelerimizi ziyaret etmiş olacağız” şeklinde konuştu.