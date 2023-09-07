CHP’nin Belediye Başkan Adayı Ali Özcan mı oluyor!

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel EROL önemli açıklamalarda bulundu…

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel EROL, Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Örgütüyle yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek şöyle konuştu; “Önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ’da en iddalı partilerden birisidir. 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde Elazığ merkezde 2. Parti seçildik. Bilindiği üzere daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Belediye Başkanlığı’nı kazanmadı. Partimizin Elazığ’da seçimi kazanması için, iddialı, deneyimli ve partimize abilik yapacak, Elazığlı hemşehrilerimizin güvendiği hepimizin abi dediği Ali ÖZCAN Elazığ Belediye Başkanlığı adaylık teklifini götüreceğim. Bu öneriyi Ali ÖZCAN’a götürmeden öncede Olağan Kongremize katılan tüm partililerin ortak kabulüyle Elazığ Belediye Başkan adaylığı teklifini Ali ÖZCAN’a götürülmesi kabül edildi.” Diye konuştu.