‘CHP’nin bahar gelecek söylemiyle Osman Kavala’nın bahar söylemi örtüşüyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, CHP’nin seçim sloganları arasında yer alan “Bahar Gelecek” söyleminin, müebbet hapis cezası aldıktan sonra cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala’nın söylemleriyle örtüştüğünü belirterek; “İnançlı, milliyetçi, muhafazakar insanlar olan kıymetli Elazığlı hemşehrilerimiz, Osman Kavala’yı serbest bırakmayı taahhüt eden, bu milletin özüne hakaret eden ve bu milletin evlatlarının ölmesine şehit edilmesine vesile olanları serbest bırakmayı taahhüt eden birini getirip cumhurbaşkanı yapmaz, CHP’nin altı okunun altına mührü basmaz.” dedi.

Bu kapsamda esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam eden Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen TOGG Elazığ’da Lansman programına katıldı.

Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan bir parkta vatandaşlarla bir araya gelen Yanılmaz, burada büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılandı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yanılmaz, burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı, destek istedi.

Taziye ziyaretlerini de aksatmayan Yanılmaz, Kanal 23 Televizyonunda canlı yayın konuğu olarak seçim çalışmalarını anlattı.

Siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yanılmaz cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala’yı serbest bırakacağını vaat eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Elazığ halkının bu tür şahıslara gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta vereceğine inandığının altını çizen Yanılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “CHP’nin seçim sloganları arasında yer alan “Bahar Gelecek” söyleminin, müebbet hapis cezası aldıktan sonra cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala’nın söylemleriyle örtüştüğünü belirten Yanılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugün 785 bin km² vatan toprağımız var. 785 bin km² vatan toprağını bize çok görenler var. Kimdir bunlar? Mesela Osman Kavala. Kimdir bu Osman Kavala? Gezi olaylarını organize eden, gezi olaylarını finanse eden, destek olan, destek çıkan, devletin gizli sırlarını başka yerlere vermekten yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan biri. İlginç bir isim aslında Osman Kavala. Hani biz bir dönem bir Arap baharı yaşadık dünyada. Arap baharı kulağa çok hoş geliyor değil mi? Bahar kelimesi. Çiçeklerin açtığı, otların yeşerdiği, kıştan çıkıp güzel günlere girilen zaman dilimleridir. Arap Baharı adı altında Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da, Cezayir’de, Lübnan’da, Tunus’ta katliamlar yapıldı. Perişan ettiler insanları. Bu Osman Kavala Arap Baharının yapıldığı o dönemde “Arap Baharı bölgesel değil genel bir kavramdır. Türkiye’nin de bu baharın içinde olması gerekir” demişti. Şimdi işin daha ilginç tarafı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim politikasını üzerine oturttuğu konu Türkiye’ye bahar gelecek söylemidir. Hangi bahardan bahsediyorlar, hangi baharı kast ediyorlar, Osman Kavala ile birleştirdiğimizde daha net anlaşılıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması daha var diyor ki “Ben Cumhurbaşkanı olduğumda Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağım. Osman Kavala’nın baharıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun baharı birbirine çok benziyor. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu Osman Kavala’yı niçin serbest bıraksın. Onların bahsettiği baharların özünde, bizim bağlardaki, bahçelerdeki, ovalardaki çiçeğimiz yok o baharın arkasında kış var, o baharın arkasında zulüm var, işkence var, inançlarımıza saldırı var ve bu milleti yok saymak var. Dolayısıyla buradan ben şunu söylemek istiyorum. Osman Kavala gibi isimlerle millet ittifakının ortaya koymuş olduğu görüş esasında Türkiye’ye bahar getirmeyecek. Gerçi milletimiz zaten bu fırsatı vermez. “İnançlı, milliyetçi, muhafazakar insanlar olan kıymetli Elazığlı hemşehrilerimiz, Osman Kavala’yı serbest bırakmayı taahhüt eden, bu milletin özüne hakaret eden ve bu milletin evlatlarının ölmesine şehit edilmesine vesile olanları serbest bırakmayı taahhüt eden birini getirip cumhurbaşkanı yapmaz, CHP’nin altı okunun altına mührü basmaz.”