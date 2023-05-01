CHP’li İstanbul Belediye Başkanlarından Milletvekili Erol’a destek

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu'nun destek ziyaretini kabul etti.

Belediye başkanları, 14 Mayıs seçimleri için Erol'a desteklerini iletmek üzere Elazığ'a geldi. İlk olarak Milletvekili Erol ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı gezen belediye başkanları, yoğun bir kalabalıkla karşılaştı. Vatandaşlar desteklerini göstererek fotoğraf çektirdiler. Heyet ardından,15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı gezdikten sonra CHP Elazığ İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Milletvekili Erol burada yaptığı konuşmada, "Örgütümüzde bir birlik ve beraberlik var. Son derece eşgüdüm içerisinde iyi çalışmalar yapıyoruz. İl ve ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız burada son derece aktif" dedi. Erol belediye başkanlarının destek ziyaretlerinin ise kendisine ve partisine motivasyon sağladığını da sözlerine ekledi.

Belediye başkanlarını Elazığ'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Milletvekili Erol, " Seçim çalışmalarımıza katkı vermek için iki dostumuz, belediye başkanımız aramızdalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İl Gezdi ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, ikisi de benim çok yakın dostlarım. Bu seçim döneminde onları Elazığ'da ağırlamaktan ve destek amaçlı bugün onların buraya gelmesinden son derece memnunum. İkisine de teşekkür ederim. Elazığ bir değişimi yaşıyor. bu değişimi yaşarken bizim Elazığ'daki siyaset dilimiz karşıtlık üzerine kurgulanan bir siyaset dili değil, hep çözüm odaklı bir siyaset dili ve devlet geleneklerine uygun bir siyaset dilinin sonucu bu aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, değerleri de zaten bu dildir. Bu anlamda Elazığ'da kendimize göre bir taban oluşturduk. 8 Mayıs günü de Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'a gelecek ve bir mitingimiz olacak. Elazığ'ın bu mitingden beklentileri yüksek. Genel başkanımız her fırsatta ve ortamda Elazığ'a bir bakanlık sözü var. Yine o bakanlık sözünü kamuoyuna açık bir şekilde mitingde de ifade edecektir" dedi.

Halkın teveccühüne layık olmak için ellerinden gelen gayretin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Milletvekili Erol, " Başkanlarımıza yolculuk sırasında TOKİ konutlarını gösterdim. Elazığ'da 2020 depremi sonrası yaklaşık 25 bin TOKİ konutu yapıldı. Sonrasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında da Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesinden sonra şuanda yaklaşık 8 bin binanın yıkım kararı çıktı. 25 bin konut yapıldı ve yaklaşık 25 bin yapılması düşünülen bir konut alanları var. Biz Elazığ'da il başkanlığım döneninden bugüne kadar süre gelen bir siyaset dilini oturttuk. Burada çözüm odaklı bir dil kullandığınız zaman işte Elazığ sokaklarının size karşı olan ilgisi ve doğal olarak partiye dönüşümü görüyorsunuz. Elazığ'dan beklentimiz yüksek. Bu seçimde hem genel başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili hem de milletvekili sayısının artmasıyla ilgili beklentilerimiz yüksek. Örgütümüzde bir birlik ve beraberlik var. Son derece eşgüdüm içerisinde iyi çalışmalar yapıyoruz. İl ve ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız burada son derece aktif. Bu çalışmalara emek ve katkı veren bütün yöneticilerimize de teşekkür ederim. Ayrıca iki dostumuzu da Elazığ'da ağırlamaktan da son derece mutluyum" diye konuştu.