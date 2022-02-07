 CHP’li ilçe başkanı görevini bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı sağlık nedeniyle görevini bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kovancılar İlçe Başkanı Ali Körbıçak’ın, sağlık nedeniyle görevini bıraktığını CHP Elazığ İl Başkanı Av. Çağlar Duran açıkladı.

Başkan Duran sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kovancılar ilçe başkanımız sayın Ali Körbıçak sağlık sorunları gerekçesiyle ilçe başkanlığı görevini bırakmıştır. Değerli başkanımıza görev yaptığı sürece partimize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönemsini istiyoruz” dedi.