CHP’li Erol’a vatandaşlardan büyük destek 

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Oto Galericiler Sitesi esnafını ziyaret etti. Oto galerici esnafı Erol’u bağrına basarak kendisine tam destek sözü verdi.

CHP Elazığ Milletvekili ve 28. Dönem Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala kentin tamamını neredeyse 3 defa gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Erol’a 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösteriyor. Erol, son durağı olan Oto Galericiler Sitesinde de esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Site esnafı ile sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen Erol, seçilmeleri durumunda esnafı içinde bulundukları bu zor durumdan da kurtaracaklarını söyledi. Türkiye’deki hemen tüm esnafın kan ağladığını, çoğu zaman siftah bile yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kaldığını belirten Erol, Millet ittifakı önderliğinde tüm ekonomik zorlukların üstesinden biran evvel geleceklerini, bunun için atacakları yol adımlarının da hazır olduğunu belirtti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde Türkiye’ye 300 milyar dolar yatırım geleceği sözünü de hatırlatan CHP’li Erol, yatırımların ülkeye gelmeye başlaması ile birlikte esnafın da yüzünün güleceğini, işlerin eskisinden de güzel olacağın söyledi. Oto Galericiler Sitesindeki esnafın çoğu da Erol’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, seçimlerde kendilerini desteklediklerini söyledi.