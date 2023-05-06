CHP’li Erol pazarda vatandaş ve esnafı dinledi 

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, cumartesi pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP Elazığ Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına devam ediyor. Önceki gün yoğun çalışma temposu nedeni ile hastanede gözetim altında tutulan Erol, taburcu olur olmaz Pazar esnafıyla bir araya geldi. Cumartesi pazarında esnafla konuşup satışlar ve fiyatlar hakkında bilgi alan Erol, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Pazar da bile fiyatların el yaktığını belirten vatandaşlar, fiyat pahalılığının artık son bulması gerektiğini belirtti. Erol, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde destek isteyerek, iktidara geldiklerinde fiyatların kademeli olarak düşmeye başlayacağını söyledi.Yoğun bir ilgiyle karşılanan Erol’a vatandaşlar da destek sözü verdi.