CHP'den engellilere tekerlekli sandalye desteği

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran ve CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ali Özçelik, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ şubesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ali Özçelik ile birlikte ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesini ziyaret etti.İl başkanı Duran derneğe 10 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran" 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesini ziyaret ederek tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk. Engelli vatandaşımızın hepsinin kendine göre sorunlarının olduğu gibi elbette ailelerin yansıyan sorunlarının da çok daha büyük boyutlara taşıyor. Engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunu günümüzde baktığımızda eğitim olduğunu görüyoruz, sağlık olduğunu görüyoruz, istihdam sorunu olduğunu çok iyi görüyoruz.Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak her daim engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Şube başkanımız Metin Fırat ve ekibine teşekkür ederiz"diye konuştu.