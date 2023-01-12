CHP Yazıkonak Belde ve Sivrice İlçe Başkanlıkları açıldı

CHP Sivrice İlçe ve Yazıkonak Belde başkanlıkları hizmet binaları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un katılımıyla açıldı. Sivrice’de yapılan çalışmaları inceleyen Erol ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da temaslarda bulundu. Milletvekili Gürsel Erol, ilk olarak partisinin Yazıkonak Belde Başkanlığının açılışına katıldı. Milletvekili Erol’a CHP İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran ve parti teşkilatı eşlik etti.

Açılışta konuşan CHP Yazıkonak Belde Başkanı Celal Yıldırım, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, seçimlerin önemine değinerek belde başkanlığı binasının hayırlı olmasını diledi.

Duran: “önümüzdeki süreçte bir seçim var. bu seçim ülkemiz, ilimiz ve geleceğimiz için çok önemli. Bunun bir dönüm noktası olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda şehrin her yerinde partimizle bir arada çalışmamıza devam ediyoruz. Belde teşkilatının açtığı bu koordinasyon merkezinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’da 2024 belediye başkanlığı seçimlerinde Yazıkonak’ta CHP’den bir belediye başkanı çıkarmak istediklerini söyleyerek: “Yazıkonak bizler için önemli. Burası geçmişte bizim dönem dönem belediye başkanı seçtiğimiz ve onların hizmetleriyle anıldığı bir beldemiz. Bu seçimlerden sonra 2024 yerel seçimlerinde Yazıkonak’tan bir Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını tekrar seçeceğiz. Yazıkonak’a farklılığı yaşatarak, hakkettiği hizmetleri getirerek buradan CHP’li bir Belde Belediye Başkanı seçmenin gururunu yaşayacağız.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından belde başkanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Milletvekili Erol ve beraberindekiler daha sonra Sivrice ilçesine geçerek Partilerinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı.

CHP Sivrice İlçe Başkanı Şükrü Erim Öztürk, İlçe Başkanlığı binasının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, partilerinin iktidara gelmesi halinde Sivrice’yi hak ettiği yere getireceklerini ifade etti.

Devleti yönetmeye talip olduklarını ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kendi iktidarlarında Elazığ’a bakanlık vereceklerini söyledi. Elazığlılar’a inandığını ifade eden Erol: “bugün Elazığ’da Sivricemizde bu binayı açarken bir dahaki gelişimizde inşallah Devleti temsilen bakan olarak Sivrice’de hizmetleri açmaya geleceğiz. Amaç ve hedeflerimiz o, sadece milletvekili olmak değil uzun yıllardır AK Parti iktidarında ihmal edilen bakanlığı CHP iktidarı döneminde Elazığ’a almak ve Bakan olarak aranızda olmak. Ben sizlere hep inandım ve güvendim, sırtımı hep sizlere yasladım.” Dedi.

41 yıl sonra CHP’den kendisinin milletvekili olarak seçildiğini anımsatan Erol, Elazığ’a karşı vefa göstermeye devam edeceklerini söyleyerek: “41 yıl sonra beni seçtiniz ve hayatımdaki en büyük onurlardan birisini yaşattınız. Biz nerede, ne zaman, ne sıfatla olursak olalım Elazığ’dan gelen herkese hem gönlümüz hem kapımız açık olacak. Çünkü elazığ bizlere hem gönlünü hem kapısını açtı.” Dedi.

Erol ve beraberindekiler ilçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Milletvekili Erol, seçimlerde iktidara geldiklerinde sorunları çözeceklerini belirterek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a özel bir ilgisi olduğunun altını çizdi.

Milletvekili Erol: “İnşallah Genel Başkanımız cumhurbaşkanı olur. Genel Başkanımızın bu bölgeye özel ilgisi var. Diyor ki; ben Elazığ’ın ekmeğini yedim suyunu içtim kültürünü bilirim. Bu bölgeden bir bakanın, cumhurbaşkanının çıkması sorunların hepsinin çözümüdür.” Dedi.