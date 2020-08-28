CHP Milletvekilleri birlikte Elazığ’a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un öncülüğünde 23 CHP Milletvekili, Eylül ayında deprem bölgesi Elazığ’a gelerek incelemelerde bulunacak.

Heyetin Elazığ incelemelerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rapor sunacağı bekleniyor.Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla konut ise ağır hasar aldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem gününden bugüne kadar vatandaşların yanında olarak sorunlarıyla ilgilendi. Sahada çalışmalarını sürdüren Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na depremle ilgili taleplerini içeren önergeyi sunmuştu. Her fırsat ve platformda Elazığ’ın sorunlarını dile getiren Erol, kendi partisinde de bunları dile getiriyor. Bu kapsamda Erol’un daveti üzerine 23 CHP Milletvekilli, Eylül ayı içerisinde deprem bölgesi Elazığ’a gelerek incelemelerde bulunacak.Heyetin Elazığ incelemesinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rapor sunacağı bekleniyor.