CHP Milletvekili Gürsel Erol’un oyunu nerede kullanacağı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem Elazığ Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Gürsel Erol’un seçim günü oyunu nerede kullanacağı belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un seçim günü Çubukbey Anadolu Lisesinde oyunu kullanacağı açıklandı.

Buna göre CHP İl Başkan vekili Onur Özkan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, oyunu Çubukbey Anadolu Lisesinde kullanacağı belirtti.

Seçim gününde oyların nerede kullanacağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili Onur Özkan, “Yapılacak olan 28. dönem Milletvekilliği seçiminde Elazığ ilimizden milletvekili adayımız olan ve aynı zamanda 27. dönem milletvekilimiz olan Gürsel Erol oyunu Çubukbey Anadolu Lisesinde kullanacak. Oyunu kullandığı yerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ’da umarım hayatı boyunca yaşadığı en güzel seçimlerden bir tanesini yaşayacak. Bu anlamda örgütümüz, her şekilde sandıklara sahip çıkmaya devam etmektedir. Sandıklar ile ilgili tüm görevlerimiz yerine getirilmiş durumdadır. Umarım Cumhuriyetimizin yeni yüz yılında hak, hukuk ve adalet ile alakalı tüm sıkıntıların biteceği yeni mükemmel bir dönemin başlangıcı olacak bu seçim hepimizin için hayırlı uğurlu olur” dedi.