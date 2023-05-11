CHP Milletvekili Erol Demokrat Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Elazığ'da 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, CHP Elazığ Milletvekili, Parti Meclis Üyesi ve 28. Dönem Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Milletvekili Erol son olarak, millet ittifakı ortağı Demokrat Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede seçim stratejisi ve çalışmaları ele alındı. Erol, seçimler öncesinde ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak, millet ittifakının Elazığ'da zaferle çıkacağına inandığını dile getirdi.

Ziyarette DP Elazığ İl Başkanı Tuncay Acvıl, Milletvekili Erol'a seçimlerde destek vereceklerini açıklayarak, " Sadece ittifak ortağımız olarak desteklemiyoruz aynı zamanda geçmişte Elazığ için mecliste yaptığı başarılı çalışmalarını da takdir ediyoruz. Bizler Demokrat Parti olarak, Elazığ'da millet ittifakının bir parçasıyız. Seçimlerde başarılı olmak için birlikte çalışmalıyız. Milletvekili Erol, bizim için önemli bir isim. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Erol ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Elazığ'ın tüm sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Millet ittifakı olarak, birlikte hareket ederek Elazığ'ı daha iyi bir yere getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.