CHP Milletvekili Adayı Akın organize sanayii bölgesinde

CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Akın, Organize Sanayii Bölgesini Ziyaret ederek, sanayici iş insanlarıyla istişarelerde bulundu.

CHP Milletvekili Adayı Abdullah Akın’ın ziyarette yaptığı açıklama; “Sanayici bir iş insanı olarak, iş insanlarımızın karşılaştığı problemleri biliyor ve anlıyorum. Biz bu problemleri çözerken inşallah sanayicimizle , sektör paydaşları ile istişareli bir şekilde sanayicimizin önündeki engelleri kaldıracağız. Birlikte masa etrafında toplanacağız ve çözüm üreteceğiz. Ve sanayicimizin büyümesi için tüm imkanları seferber edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. “ dedi