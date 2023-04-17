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SİYASET

CHP Heyeti vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

SİYASET

CHP Heyeti vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve parti üyeleri, Yıldızbağları Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Milletvekilliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elazığ genelinde bütün vatandaşlara ulaşmaya çalışan Milletvekili Erol, parti üyeleriyle birlikte Yıldızbağları Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Gürsel Erol, daha sonra mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı çekti. Milletvekili Gürsel Erol’a CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ali Özçelik ve CHP Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Akkoç eşlik etti.