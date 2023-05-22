CHP Heyeti Elazığ'da

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2. tur seçimleri için şehrimize gelerek saha çalışmalarına başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonucunda yüzde 50+1 kriterini sağlayan bir aday olmadığından kazananın belirlenmesi amacıyla Türkiye 28 Mayıs 2023 tarihinde yeniden sandık başına gidecek .

Bu kapsamda ilk tur seçimlerinin hemen ertesi günü sahaya inen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, saha temaslarını sürdürüyor.

CHP HEYETİ ELAZIĞ'A GELDİ

2. tur seçim çalışmaları kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de Elazığ'a gelerek Milletvekili Erol'un saha çalışmalarına eşlik etti.

Elazığ'da vatandaşın yoğun ilgisi gösterdiği saha çalışmalarına hız verdi.

CHP'li heyet vatandaşlara 28 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığını ve bunun bir referandum olarak görülmesi gerektiğini aktardı.

