CHP Elazığ Milletvekili Adayı Akın, ‘Elazığ’ı bölge lideri yapacağız’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Akın, Elazığ genelinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında hem vatandaşlar hem de esnaflar ile bir araya gelen CHP Milletvekili Adayı Akın, MADEN-GEZİN-SİVRİCE’de esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

“ELAZIĞ’I BÖLGE LİDERİ YAPACAĞIZ”

Maden ve Sivrice ilçemize defalarca geldim. Her geldiğimde bir esnafımızın daha kepenk kapattığına şahit oluyorum. Vatandaşımızın sorunları bırakın azalmayı sürekli artıyor. Gençlerimiz kötü alışkanlıklara karşı savunmasız, tarım ve hayvancılık çökmüş, devlet hizmetleri geri çekilmiş durumdadır. Biz inşallah Maden, Sivrice, Gezin bölgesinde yaşayan tüm hemşehrilerimize hastane, doktor, tarımsal sulama, besici desteği, fabrikalar kurup, kamu kurum hizmetleri getirerek, nüfusu arttıracağız, çocuklarımıza iş alanı açacağız, esnaflarımızın işini büyüteceğiz. İlçelerimizin konut ve dükkan ihtiyaçlarını ve daha nice problemleri istişare ile çözeceğiz. Elazığ ilçelerden kalkınacak ve inşallah Elazığ’ı bölge lideri yapacağız.”