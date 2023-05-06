CHP Elazığ İl Başkanı Duran’ın makam aracına silahlı saldırı

Elazığ’da kimliği belirsiz kişilerce CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran’ın makam aracının önünden havaya 7 el ateş edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 23.30 sularında CHP Elazığ İl Başkanı Duran’a ait makam aracının önünden araç ile geçerken kimliği belirsiz kişiler, aracın bulunduğu yerde havaya 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ‘’Dün akşam saatlerinde il başkanımızın şahsına ait makam aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından hangi maksat ve amaçla yapıldığı bilinmeksizin havaya ateş açılmıştır. Bu eylemin siyasi bir amaç taşıdığı kanaatinde değilim, bu seçim sürecinde provakasyona açık bu tip eylemlerin gerçekleşmemesi adına biz siyasilerin kullandıkları dile hassasiyet göstererek, birleştirici, uzlaşmacı ve bütünleyici dil kullanmaları gerektiğini her zaman ifade ettim. Bu eylem emniyet ekiplerine bildirildikten sonra gerekli çalışmalar yapılmış ve şahıslar yakalanmıştır. Emniyet personelimize yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. ’’ dedi.