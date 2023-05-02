CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Akın; ‘tüm kurum ve yatırımları getireceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Akın, Elazığ genelinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında hem vatandaşlar hem de esnaflar ile bir araya gelen CHP Milletvekili Adayı Akın, Keban ve Ağın ilçesinde esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

“İLÇELERİMİZE TÜM KURUMLARI VE YATIRIMLARI GETİRECEĞİZ”

Keban ilçemizde temiz arıtılmış bir içme suyunun olmadığını ifade etmekten hicap duyuyorum. İlçemizde hastane yok, uzman doktorlar yok, teçhizat yok, tarım ve hayvancılık çökertilmiş, turizm yatırımı yok. Balık çiftlikleriyle ünlü ilçemizde yol boyu çiftliklere inen yol yok. Yine Ağın ilçemizde durum farklı değil. Hiç bir yatırım almamış, tarım ve hayvancılık çökmüş, hastane yok, donanım yok. İlçelerimizde nüfus kalmamış ve yok olmaya mahkum edilmiştir. Biz inşallah ilçelerimize tüm kurum ve yatırımları getireceğiz. Hastane kuracağız doktor getireceğiz teçhizat getireceğiz. Tarım ve hayvancılık yatırımları yapacağız. Fabrikalar kuracağız. İlçenin zenginliklerini yine ilçemize kazandıracağız. Yaşanabilir yeniden büyük ilçeler haline getirip ailelerin birlik ve beraberlik içinde yaşamasını ve ekonomik anlamda saadete kavuşmasını temin edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.”