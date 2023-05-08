CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Akın, ‘Pazar esnaflarının sorunlarını çözeceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Akın, Elazığ genelinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında hem vatandaşlar hem de pazar esnafları ile bir araya gelen CHP Milletvekili Adayı Akın, pazar esnaflarını ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

“PAZAR ESNAFININ SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ”

Milletvekili Adayı Abdullah Akın ; “Her yerde olduğu gibi burada da Pazarcı esnafımızın sorunlarının çözülmediğini görüyoruz. Özellikle pazar yerlerindeki esnaflarımızın insani ihtiyaçlarını karşılayacak yapıların olmadığını tuvalet, abdesthane, mescit ve kapalı pazar alanı gibi ihtiyaçların olmadığını tespit ettik. Bu sorunlar olduğu gibi bekliyor.

Diğer taraftan cumartesi günü komisyoncuların tatil yapmasından dolayı cuma gününden bazı meyve sebzeleri teslim almak zorunda kalıyorlar. Özellikle yazın cumartesi pazarına kadar olan süreçte ki zamanda sebze ve meyveler bayatlıyor. Dolayısıyla pazarcı esnafımızın da bu anlamda sıkıntılarını soğuk hava deposu yaparak çözüme kavuşturacağımızı ifade etmek istiyorum. İnşallah muvaffak olursam bu hizmetlerini getireceğim” dedi.