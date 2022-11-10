CHP Atatürk anıtına çelenk sundu

CHP Elazığ Teşkilatı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Atatürk anıtına çelenk sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. Yıl dönümü nedeniyle Elazığ’da çeşitli programlar düzenlendi.

CHP Elazığ İl Örgütü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. İlk olarak CHP’liler, Yeni Valilik Hizmet Binası önünde toplandı. İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Daha sonra alandaki CHP’liler, önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı’nı okudu.