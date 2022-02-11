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Giriş Tarihi : 11-02-2022 13:53   Güncelleme : 11-02-2022 13:53

Cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı 
Haberin Videosu : Cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerinin uygulamasında 2 şüpheli üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. 

2 şüphelinin üzerini arayan ekipler, şüpheli M.A. ve A.O.’nun üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 335 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan M.A.’nın uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan cezaevinde yattığı ve firari olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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