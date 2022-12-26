‘Çevre ve sıfır atık konusuna dikkat çekmek için Geri Dönüşüm Parkı yaptık’ 

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Geri Dönüşüm Parkı’nı çevre ve sıfır atık konusuna dikkat çekmek için yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Geri Dönüşüm Parkı’nı ziyaret ederek gelinen aşamaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Başkan Şerifoğulları’na belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

Parkın önemine değinen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi içerisinde toplamda 11 bin 812 metrekare alan üzerinde hayata geçirildi. Mevcut alan itibariyle bölgesinin en büyüğü Geri Dönüşüm Parkı çevre ve sıfır atık konularında vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için inşa ettik. Park, bitme aşamasında ve kısa süre sonra hizmete sunulacak. Dolgu malzemeleri dahil, parkta kullanılan tüm malzeme, geri dönüşümle ortaya çıkarıldı. Konunun ehli kişilerin özgün tasarımlarıyla birlikte ortaya farklı ve anlamlı bir uygulama çıkarıldı. Vatandaşın bilinçlenmesi ve her atılanın çöp olmadığı noktasında hem fikir olması için park, somut bir örnek teşkil ediyor. Yeni nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve özellikle çocuklarda çevre bilinci oluşturmak adına konuyu birazda eğlenceli bir yöntemle anlatmak istedik. Otomobil lastiğinden yapılan salıncaklar, tahterevalli, macera parkuru ve metalden yapılmış figürler çocukların bir hayli dikkatini çekti. Özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenle zaman geçirebileceği bir sosyal alan oluşturduk. Kısa süre sonra parkın tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.