Çevre müfettişi öğrenciler görev başında

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci’ eğitimlerine katılan öğrencilere Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde düzenlenen törenle ‘Çevre Müfettişi Belgesi’ takdim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci’ eğitimlerine katılan öğrencilere Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde düzenlenen törenle ‘Çevre Müfettişi Belgesi’ takdim etti.Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik için okullarından araçlarla alınarak Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisine getirilen öğrencilere, Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen atıkların toplama ve bertaraf edilme süreçleri ile çevre hizmetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın elinden Çevre Müfettişi Belgesini alan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci’ eğitimlerinde çevrenin korunmasına yönelik çok güzel bilgiler öğrendiğini söyleyen Yaren Toptaş isimli bir öğrenci, “Dönüştürülebilir ya da dönüştürülmez atıklar ile mavi kutuların ne anlama geldiğini öğrendik. Plastik şişelerimizi şişe kutularına atılacağını, kullanmadığımız kıyafetleri nereye bırakacağımızı öğrendik. Güzel bir eğitim aldık, çok verimli ve faydalı geçti. Çevre Müfettişi olmakta ayrı bir gurur oldu bizim için, Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Muhammed Berkay Demir ise çevre müfettişi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederken, Baran Yılmaç ise, “Ambalaj Atığı ve Toplama Ayırma Tesisine geldik, çevrenin nasıl korunması gereken kuralları öğrendik. Verilen eğitimler ise çok faydalı geçti. Plastik ve cam şişelerimizi nereye atacağımızı öğrendik. Atık malzemeleri nasıl dönüştürüldüğünü, dönüştürme sürecinin çevreye verdiği katkıyı öğrenme fırsatına ulaştık. Çevremizi korumalıyız ve sahip çıkmalıyız. Bizlerde artık doğanın korunması için gönüllü müfettiş olduk, elimizden geldiğince belediyemizin hizmetlerine katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, çevre ve doğanın korunmasının herkesin ortak görevi olduğunu, bu bilincin erken yaşlarda edinilmesi gereken bir davranış biçimi olduğunu söyledi.Gönüllü çevre müfettişlerinin göreve hazır olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz sizler artık bizim çevre hizmetlerimizde gönüllü müfettişlerimiz oldunuz. Ekiplerimize yardımcı olacaksınız, atıkların nereye atılacağını arkadaşlarınız ve çevrenizdeki insanlarla paylaşacaksınız. Bizler hep birlikte el ele verip çevremizi, doğamızı koruyacağız ve gelecek nesillere hep birlikte güzel bir doğa emanet edeceğiz. Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz başta olmak üzere okullarda düzenlediğimiz bilinçlendirme faaliyetleriyle çevresine ve doğasına sahip çıkan bir nesil inşa etme yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Sizleri de burada ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Okullarımızdaki teorik bilgi aktarımlarının yanı sıra tesislerimizde misafir ettiğimiz siz değerli öğrencilerimize geri dönüşümün mantığı, çevrenin korunmasına ve ekonomiye olan katkılarını yerinde anlatıyoruz. Çevre bilinci erken yaşlarda öğrenilmesi gereken bir davranış biçimidir" diye konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra öğrencilere Çevre Müfettişi Belgelerinin yanı sıra ‘Sıfır Atık’ çantalarını hediye etti.