Çetiner’den Seza Çimento’ya ziyaret

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve Elazığ Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı, Seza Çimento Fabrikası’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında Seza Çimento çalışanları bir günde 1.111 fidan diktiler. Prof. Dr. Yasemin Açık tarafından plaket verilen M. Salih Çetiner ve Hidayet Sarı bugüne kadar vermiş oldukları destek ile Seza Çimento Fabrikası’nda yaklaşık 10.000 fidan dikilmesine yardımcı oldu

PROF. DR. AÇIK: “AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ DESTEKÇİSİYİZ”

Elâzığ Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner ve Elâzığ Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı’nın Seza Çimento’ya gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Prof. Dr. Yasemin Açık, çevre sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine, sürdürülebilir ekolojik dengenin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla her zaman ağaçlandırma çalışmalarının içerisinde olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Açık: Ara üniteler de dahil olmak üzere tüm ekipmanlarda torba filtre sistemi, düşük toz partikül ve baca emisyon değerleri, teknolojik ekipman, robotik sistemi ile Seza Çimento olarak Türkiye’nin çevreci fabrikalarından biriyiz. Doğayı koruma, ağaçlandırma ve yeşili destekleme konusunda üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bize her zaman fidan desteğinde bulunan Sayın Salih Çetiner’e ve Sayın Hidayet Sarı’ya bir kez daha teşekkür ediyorum.

ÇETİNER: “PROF. DR. YASEMİN AÇIK’A VE SEZA ÇİMENTO’YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Elâzığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Elâzığ Orman İşletme Müdürlüğü olarak Seza Çimento’nun bu etkinliğinden memnuniyetimizi dile getirmek ve Sayın Prof. Dr. Yasemin Açık’a teşekkürlerimizi sunmak üzere buradayız. Bu ve benzeri etkinlikleri her zaman kurum olarak destekliyoruz. Seza Çimento’nun da böylesine çevreci bir etkinlik gerçekleştirmiş olması bizler için oldukça anlamlı ve kıymetlidir. Yapılacak olan tüm etkinliklerde desteğimizin hep var olacağını belirtmek istiyorum. Bir kez daha Seza Çimento çalışanlarına ve Prof. Dr. Sayın Yasemin Açık’a teşekkür ediyorum.

SARI: “DİKİLEN HER FİDAN BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Elâzığ Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı ise dikilen her fidanın doğa için çok kıymetli olduğunu belirtti. Sarı: Ağaçlandırılmak istenen her alana kurum olarak gerekli fidan desteğini sağlamaya çalışıyoruz. Yeşil alanların arttırılması konusunda Sayın Prof. Dr. Yasemin Açık da büyük bir hassasiyet göstererek fabrika kurulumundan bu yana tüm personeline öncü olmuştur. Bu bağlamda Sayın Prof. Dr. Yasemin Açık ve Seza Çimento’ya sonsuz teşekkür ediyorum.