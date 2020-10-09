Elazığ'da polisin önleyici tedbirler doğrultusunda yaptığı çalışmalarda yakalanan çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda çalışma yaptı. Son bir haftada yapılan çalışmada polis 50'si aranan 42'si meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 92 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 4 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışmasında tespit ettiği fuhuş yapılan 1 adres ise mühürlendi, 2 şahsa fuhuştan, 5 şahsa da kumar oynamaktan işlem yapıldı. Öteyandan kayıp olarak aranan 3 şahsında polis tarafından bulunup yakınlarına teslim edildiği bildirildi.