Çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı  

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı, 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmalarda 34'ü çeşitli suçlardan aranan 17'si meydana gelen olaylardan toplam 51 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulama sırasında ise şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öteyandan diğer şüphelilerden ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 34 adet fişek,4 adet sahte altın zincir ile bir miktar metamfetaminin ele geçtiği öğrenildi.

Polisin yaptığı uygulamalarda kumar oynamaktan 4, fuhuş yapmaktan ise 7 şahsın yakalanıp haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi. Kayıp olarak arananlara yönelikte çalışma yapan polis,2 şahsı da bulup yakınlarına teslim etti.