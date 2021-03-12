‘Çeşitli çözüm önerileri üreterek sunacağız’

Elazığ’da bulunan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, “Elazığ'da 20 binden fazla konut projelendirilip, bunun yarıdan fazlası bitmiş, teslim edilmiş durumda. Kura çekimini tamamlamış, evleri de kısa zamanda teslim edilecek vatandaşlarımızın da taleplerini aldık” dedi.

13 milletvekilinin yer aldığı TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da iki gündür çalışma yürütüyor. İlk gün hem ilgili kurumlardan bilgi alan hem de depremzede ailelerle görüşen komisyon üyeleri, bugünde merkeze bağlı Sürsürü ve Abdullahpaşa mahallelerine geçerek yapımı tamamlanan ve devam eden konutları yerinde görüp ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi’ne geçen heyet, alan içerisinde incelemelerde bulundu. Burada ailelerle bire bir sohbet edip taleplerini soran heyet, EBA Tv üzerinden eğitimlerini sürdüren öğrencileri de sınıflarında ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Gün boyunca çeşitli ziyaretler kapsamında çalışmalarını yürüttüklerini belirten Komisyon Başkanı Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Depreme yönelik risklerin azaltılması amacıyla alınacak tedbirler araştırma komisyonu olarak Elazığ ziyaretimizin ikinci günündeyiz. Çalışma ziyaretlerimizde bugün özellikle devam eden proje alanlarını, tamamlanan proje alanlarını ziyaret ediyoruz. Sürsürü, Abdullahpaşa mahallelerimizdeki çalışmaları yerinde gördük, inceledik. Son derece sosyal donatılarıyla, kat planlarıyla, inşaat kaliteleriyle temel ve zemin iyileştirmeleriyle çok güzel konutların yapıldığını, vatandaşımızın da bu konuda gerçekten memnuniyet yaşadığını da görmüş olduk. Ticari alanlar da planlanmış. Bu noktada çocuk oyun gruplarıyla peyzajıyla, gerçekten örnek hem bir şehircilik ortaya konmuş hem de depremden etkilenen, hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacağı, ticari manada da değerlenecek, değerlenmiş proje alanları ziyaret ettik. Şimdide Aşağı Demirtaş geçici konaklama alanındayız. Konteyner kentteyiz. Buradaki aileleri ziyaret ettik. EBA destek merkezinde öğrencilerimizi gördük. Onlara da başarılar diledik. Ana sınıfında eğitim gören yavrularımızla da merhabalaştık” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN GÜZEL ÖRNEKLERİNİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

Elazığ'da 20 binden fazla konut projelendirilip yarısının teslim edilmiş durumda olduğunu belirten Uncuoğlu, “Burada gerçekten çok büyük bir lojistik operasyon sonucu çok kapsamlı, bütün ihtiyaçların düşünüldüğü, ısıtmasından altyapısına, diğer sosyal desteklerin de verildiği, sürekli güvenliği olan, 20'den fazla kamu personelinin burada değişik alanlarda hizmet gördüğü, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin, Covid-19 aşılarının yerinde sağlandığı, kapsamlı bir barınma alanındayız. Allah devletimize zeval vermesin. Buradaki bütün altyapı, yerleşimler vatandaşlarımızın ayni, nakdi ihtiyaçları, diğer psikososyal destekler son derece hassasiyetle, son derece titizlikle sürdürülüyor. Kura çekimini tamamlamış, evlerinin de kısa zamanda teslim edilecek vatandaşlarımızın da taleplerini aldık, onları dinledik. Onlar da inşallah en kısa zamanda evlerine geçmek istiyorlar Bu noktada biz, diğer göreceğimiz proje alanlarıyla alakalı da yaptığımız ön incelemelerde çok kapsamlı, gerçekten çok güzel projeler üretildiğini kentsel dönüşümün güzel örneklerinin hayata geçirildiğini gördük. Elazığ depreme çok daha hazırlıklı, güvenli konut stokuyla, sağlıklı şehirleşmesiyle, depreme dirençli kent planlamasıyla çok daha hazırlıklı olacağını bugünden söyleyebiliriz. Elazığ bir sonraki depremlere çok daha hazır, çok daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

"ÇEŞİTLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETEREK SUNACAĞIZ"

Gerçekleştirdikleri bu çalışma ziyaretinin kendileri için çok faydalı olduğunu da dile getiren Uncuoğlu, “Gerek orta hasarlı konutlarla ilgili gerekse Doğal Afet Sigortaları Kurumunun buradaki hasar tespitleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı hasar tespitleriyle bazı çelişen durumlarla ilgili önemli veriler edindik. Bunlar da inşallah komisyon raporumuzda öneriler kısmında çeşitli çözüm önerileri üreterek sunacağız. Görüyoruz ki, bütün buradaki çalışmalarda muazzam bir gayretin, muazzam bir tecrübenin ürünü. Bunlar olmadan bizim bu sorunları bu kadar detaya inecek şekilde tespit etmemiz zaten mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Heyetin bugün ayrıca Aksaray, Yemişlik ve Bizmişen mahalleleri ile yapımı devam afet koordinasyon merkezi ve çelik konstrüksiyonlu evlerin yapıldığı bazı köylere de giderek incelemesini tamamlayacağı belirtildi.