Çemişgezek feribotlarına kontrollü normalleşme düzenlemesi  

Çemişgezek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, feribotların yeni hareket saatlerinin 17 Mayıs tarihinden geçerli olduğu belirtilerek, hafta içi Çemişgezek iskelesinden ilk feribotun 07:00’da hareket edeceği ve saat 20:00’a kadar birer saat arayla devam edeceği ifade edildi. Açıklamada Elazığ iskeleden ise ilk feribotun 07:30’da hareket edeceği ve birer saat arayla saat 20:30’a kadar seferlerin devam edeceği belirtildi.
Hafta sonları ise, Çemişgezek’ten feribotların saat 08.00, 14.00 ve 18.00, Elazığ’dan ise 08.30, 14.30, 18.30’da sefer yapacağı kaydedildi.