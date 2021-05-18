Çemişgezek feribotlarına kontrollü normalleşme düzenlemesi  

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi ile Elazığ arasında taşımacılık yapan feribotların hareket saatleri, kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden düzenlendi.

Çemişgezek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, feribotların yeni hareket saatlerinin 17 Mayıs tarihinden geçerli olduğu belirtilerek, hafta içi Çemişgezek iskelesinden ilk feribotun 07:00’da hareket edeceği ve saat 20:00’a kadar birer saat arayla devam edeceği ifade edildi. Açıklamada Elazığ iskeleden ise ilk feribotun 07:30’da hareket edeceği ve birer saat arayla saat 20:30’a kadar seferlerin devam edeceği belirtildi.

Hafta sonları ise, Çemişgezek’ten feribotların saat 08.00, 14.00 ve 18.00, Elazığ’dan ise 08.30, 14.30, 18.30’da sefer yapacağı kaydedildi.