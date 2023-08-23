Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne diş üniti kuruldu

Tunceli Devlet Hastanesi’nde kurulan diş üniti hizmete girdi.

Tunceli Devlet Hastanesi’nde kurulan diş üniti hizmete girdi.Diş sağlığı problemi olan hastaların tedavi için Elazığ ve Tunceli’ye gitmek zorunda kaldığı Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi devlet hastanesine diş ünitesi kuruldu. Diş polikliniğine yapılan hasta başvuru talebinin daha önce sadece bir kısmını karşılayan Çemişgezek ilçe devlet hastanesi, kurulumu yapılan diş üniti ile diş dolgusu ve kanal tedavisi gibi işlemlerde yapılabilecek.Hastane bünyesindeki diş polikliniğinin daha teşekküllü olarak hizmete girdiğini aktaran ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Zeki Aslan, "Hastalarımızın diş sağlığı problemlerini başka illere girmelerine gerek kalmadan hastanemizde çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Diş ünitimiz kuruldu. Hastalarımız randevu yöntemiyle muayene olabilecek. Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gayret gösteriyoruz" dedi.