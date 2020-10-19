‘Cemil Erdem’den sitem’

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem açıklamalarda bulundu.

Milletvekillerine sitemde bulunan Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem; “Buradan Milletvekillerimize sitemde bulunmak istiyorum. Seçim bitti bugüne kadar bir gün gelip çayımızı ve kahvemizi içmeye gelmediler. Bunlar bizi üzüyor. Biz kendilerine gidiyoruz. Hayırlı olsuna gidiyoruz. Bunları konuşmamız lazım oturmamız lazım. Asla ve asla haddimizi aşarak kimseyi telkinde etmiyoruz etmeyiz de. Ama eğer esnaf bizi seçmişse buraya bu sıkıntılarımızı iletmek zorundayız. Geçen hafta bir toplantı olacaktı, Ticaret Odasıyla bir çalışma yapmıştık. Vali beye duyuruldu. Rapor verildi. Aradılar dediler cumartesi günü Ticaret Odası Toplantı Salonunda Vali, Belediye Başkanı Milletvekilleri, Ticaret Odası Başkanı ve STK Başkanlarıyla toplantı yapacağız dediler. Bizi valilikten aradılar sonra ertelendi ve daha sonra aradılar pandemiden dolayı iptal edildi denildi. Ama tamam güzel pandeminden dolayı iptal edildi.Ondan sonra ki gün bir çok yerlerde sayın milletvekillerimiz mahallerde gezdiler bir siyasi partimizin kongresine katıldılar biz bunları gördük. Dünya kadar adam vardı orada. Gitsinler gitmeleri de lazım. Orada pandemi yok bizim toplantımızda pandemi var. Deselerdi bize milletvekillerimizin işi çıktı bunu erteledik deselerdi ya da vali beyin görevleri çıktı bugün yapamıyoruz şu tarihe ertelendi deselerdi olurdu. Bana pandemiyi söylüyorsunuz ondan sonraki gün birçok insanın olduğu yerde gidiyorsunuz. Toplantı yapıyorsunuz” dedi.