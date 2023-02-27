Çelik konstrüksiyonlu evler büyük ilgi görüyor  

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi tarafından köylere yapılan çelik konstrüksiyonlu evler, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından büyük ilgi görüyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3 bin 375 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerinin ön plana çıktığı Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Elazığ’da bulunan çelik konstrüksiyonlu tek katlı ve bahçeli köy konutları büyük ilgi gördü. Kiralık ev tutmak ve satın almak için vatandaşların akın ettiğini dile getiren ev sahipleri, artık kiralık konutun kalmadığını ve kimsenin satmadığını söyledi.

"BÜYÜK DEPREMLERDE HAFİF SALLANDI"

Evlerin çelikten yapıldığını ve güvenli olduğunu belirten Ahmet Çetinkaya (60), "Devletimizden Allah razı olsun. Bize ev yaptı. Evimizden memnunuz. Evler güvenilir. Deprem olduğu zaman hiçbir şey hissetmedim. Büyük depremlerde sanki hafif sallandı. Artçı depremleri fark etmiyoruz. Evler yüksek dağlara yapıldı. Gerçekten mükemmel yer yapmışlar. Evler çelik konstrüksiyonlu. Temeli bir attılar ki ömürlük. Tedbirini al takdiri Allah’a bırak. Evler çok dayanıklı. Kiralık ev tutmak ve satın almak için geliyorlar. Ama kimse vermiyor, yok. Depremde benim evimde 30 tane misafirim vardı. Şehirde duramadı buraya sığınmaya geldiler. Devlete Allah zeval vermesin. Devletimiz her tarafa yapar. Devletin eli büyüktür. Biz demek devlet demek, devlet demek biz demek. Biz de yardımcı olacağız" dedi.

"EVLER ÇELİKTEN, DEPREM İÇİN DÖRT DÖRTLÜK"

Depremden dolayı evine geldiğini aktaran Mehmet Oğuz (70), "Malatya’da evi yıkılan akrabalarımız vardı. O yüzden geldik buraya evi açtık ve misafir ettik. Evler deprem konusunda güvenilir. 5 büyüklüğünde deprem bile pek hissedilmiyor. Evler çelikten. Deprem için dört dörtlük ev. Burada iki komşu satmış ama şimdi isteyen var satan yok. Depremi gördüler korktular. Malatya’daki akrabalar burada satan olursa haberim olsun dedi. Devletimizden Allah razı olsun. Her zaman devletimiz var olsun. Devlet olmasa bunlar da olmazdı" diye konuştu.