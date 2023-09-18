Çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken çekicinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken çekicinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan F.A. idaresindeki 23 AAJ 786 plakalı çekici, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Genç’e (45) çarptı. Kazada aracın altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.Araç sürücünün ifade için polis merkezine götürüldüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.