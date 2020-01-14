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Giriş Tarihi : 14-01-2020 14:13

Çatısı için aldığı makası çalındı

600 kilogramlık demir çatı makasını çaldılar.

Çatısı için aldığı makası çalındı

Elazığ'da bir kişinin evinin çatısı için aldığı  600 kilogramlık demir çatı makasını çalan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.  

Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye öre, D.A'nın köyde evinin çatısını yapmak için aldığı 600 kilogram ağırlığındaki demir çatı makası kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlığı fark eden mal sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine JASAT, olayın aydınlatılması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada timler, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli çaldığı malzeme ile birlikte yakalandı. Bulunan çatı makası sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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