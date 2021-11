Çatıdan düşerek felç kalan baba yardım bekliyor  

Elazığ’da çatıdan düşmesi sonucu belden aşağı felç kalan Mehmet Tekin, 4 çocuğuna bakmak için yardım bekliyor.

Baskil ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Tekin (52), bir yıl önce tamir etmek için çıktığı çatıdan düştü. Düşme sonucu sinirleri kopan Tekin’in belden aşağısı felç kaldı. Eşi tarafından evde bakılan Tekin, uzanacak bir yardım eli bekliyor. Çatıdan düştükten sonra bu hale geldiğini belirten Mehmet Tekin, “4 çocuğumun 3’ü okuyor ve gelirimiz yok. Eşim bin 500 TL bakıcı maaşı alıyor, yetmiyor. Herkese sesleniyorum, bize destek verirlerse iyi olur” dedi.

Eşi Suzan Tekin ise 25 yıllık evli olduklarını ve 4 çocuklarının bulunduğunu söyleyerek, "Yaklaşık bir sene önce bir kaza geçirdi ve sakat kaldı. Bizim şu an maddi durumumuz yok. Eşim evin çatısından düştü. Eskiden çalışıyordu, iyi kötü geçimimizi sağlıyorduk. Şu an yapamıyoruz ve onu doktora götüremiyorum. Doktorlar enfeksiyon kapmaması için sobalı evde oturmaması gerektiğini söylüyor. Kaloriferli eve taşınma imkanım da yok. Şu an sadece eşimin engelli maaşı var ve 6 kişiyiz bize yetmiyor. Önceden çalışıyordum ama eşimin şu an engeli olduğu için ona bakıyorum. Onu bırakıp çalışamıyorum. Ancak kızım için bir iş olsa iyi olur ve çok seviniriz” diye konuştu.