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Giriş Tarihi : 19-02-2020 13:13

Çatıdan düşen şahıs kurtarıldı

Elazığ’da çatı bacası temizlerken dengesini kaybedip balkona düşüp mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Çatıdan düşen şahıs kurtarıldı

Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi Sanayi Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Abdurrahman Aydoğdu, tıkanan bacayı temizlemek için çatıya çıktı. Daha önceden belinden ameliyat olan Aydoğdu, ayağının kayması sonucu 2 metre aşağıda yer alan balkona düştü. Yerinden kalkamayan ve mahsur kalan Aydoğdu'yu  gören eşi durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan AFAD operasyon için harekete geçti.  Ekipler, halat ve sedye yardımıyla yaşlı adamı aşağı çekerek kurtardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri şahsı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Aydoğdu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER: elazığ çatıdan düşen şahıs
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