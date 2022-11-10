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Giriş Tarihi : 10-11-2022 13:26

Çatı yangını korkuttu   

Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.   

Çatı yangını korkuttu   

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Pamukçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alev ve dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. 
 

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