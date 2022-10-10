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Giriş Tarihi : 10-10-2022 09:13

Çatı yangını korkuttu   

Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.   

Çatı yangını korkuttu   

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.  Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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