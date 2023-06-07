Çatı yangını büyümeden söndürüldü   

Elazığ'da 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan binanın çatı katında yangın çıktı.

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alarak boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.