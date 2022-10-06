Çatı yangını büyümeden söndürüldü   

Elazığ’da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Akın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bacasından çıkan yangın, çatıya sıçradı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa süre içerisinde daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.