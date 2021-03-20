Çatı yangını büyümeden söndürüldü  

Elazığ’da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 170. sokakta bulunan 10 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.