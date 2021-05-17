‘Çarşımız yeni bir vizyon kazandı’

Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık beş yıldır derneğin başkanlığını yürüttüğünü ifade eden Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir; “Kapalı Çarşımızda 135 esnafımız var. Çarşımızda farklı sektörlerde hizmet veren esnaflarımız bulunuyor. Kapalı Çarşımız büyük bir tadilattan geçti. Üç ay tadilat sürdü. Dükkanlarımızın ön cephelerinin iyileştirilmesi yapıldı. Yapılan çalışma ile Kapalı Çarşımıza yeni bir vizyon kazandı. Eskiye göre çarşımız daha düzenli ve daha hijyenik yapıya kavuştu” dedi.

“ŞAHİN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Esnafların Kapalı Çarşının yeni görüntüsünden memnun olduğunu dile getiren Başkan Emir; “Kapalı Çarşımızın yenilenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na ve ekibine teşekkür ederim. Çarşımızı il dışından gelen turistler de çok beğeniyor”.

“ELAZIĞ, GÜZEL VE ÖZEL BİR ÇARŞIYA KAVUŞTU”

Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir; “Bir ili gösteren çarşılarıdır. Çarşılar turizm açısından çok önemlidir. Çarşımız vatandaşlarımızın hayranlıklarla baktığı hale geldi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hem düzeni ile hem de hijyeni ile Elazığ güzel çarşıya kavuştu. Belediye Başkanımızın bir projesi daha var. Çarşımızın otopark sorunu var oda inşallah yeni yapılan otoparkla sorunumuz çözülecek”.

“DİĞER İLLER HİBE ALDI, BİZ KREDİLERİ ERTELEYEMİYORUZ”

Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir; “Alınan kredilerin ödemeleri ertelenmese esnafımızın bitişidir. Zaten pandemi sürecinde yedi esnafımız dükkanlarını kapattı. Esnafımız şuanda kirayı ödeyemiyor, kredileri ödeyemiyor. Kredilerin ertelenmesinde milletvekillerimiz gerekeni yapmadığını düşünüyorum. Biz esnaflar olarak kredileri hibe edin söylemiyoruz, kredi ödemelerini pandemi bitene kadar erteleyin. Diğer illere hibe dağıtıldı biz krediyi erteleyemiyoruz. Esnafımız göz göre yok oluyor. Esnafımıza acil olarak destek verilmesi lazım” dedi.