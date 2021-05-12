‘Çarşı açık gelen yok’

Elazığ Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir açıklamalarda bulundu.

Emir; “Pandemi döneminde; Elazığ Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyemizle koordineli çalışıyoruz. Çarşımızda tüm kurallara uyuluyor. Çarşımızın tadilatı sonrası depremi yaşadık. Gönüllü olarak işletmelerimizi iki hafta açmadık. Sonrasında pandemi dönemi başladı. Geçen yıl Ramazan ayında ilk 15 gün kapalıydık. Sonrasında işletmelerimizi açtık, ama esnafımız kendini toparlayamadı. Bu yaz mevsimi iş konusunda vasat geçti. Pandemi hala devam ediyor. Kısıtlamalar devam ediyor. Bu kısıtlamalarda Kapalı Çarşı açık ama gelen yok, uğrayan yok”.

“7 ESNAFIMIZ KEPENK KAPATTI”

Hasbi Yargıç Emir; “Deprem sonrası verilen kredilerin geri ödemelerinin ertelenmesi için siyasilerimize baskı kurduk. Esnafımızın KOSGEB aracılığıyla kullandığı 100 bin TL kredilerin ödemleri yeni başladı. Esnafımız krediye üç ayda 11 Bin TL ödüyor. 50 Bin TL için 3 Bin TL ödüyor. Esnafımızın diğer giderleri çok. Esnafımızın kredileri ödemek için başka krediler kullanıyor. Şuanda çarşımızda yedi esnafımız kepenk kapattı. İşlerini bırakıp gittiler. Esnafımız gerçekten zor durumda dükkân kiralarını ödeyemiyor. Kredilerini ödeyemiyor. Esnafın durumu işler acısı”.

“KAPALI ÇARŞI’DA PARA AKIŞI DÖNMÜYOR”

Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir; “Kapalı çarşı köylülerden besleniyor, köylüler kapalı çarşıdan besleniyor. Köylülerimizin organik ürünleri kapalı çarşıya geliyor. Kapalı çarşı köylünün satış merkezidir. Esnafımız kendi yağında kavrulabiliyordu. Çarşımızda kiralarımız çok yüksek olması ve deprem sonrası çekilen kredi ödemeleri esnaflarımızı çok yoruyor. Kapalı çarşımıza günlük tüketim ürünleri çok var. Köylüden günlük olarak ürün geliyor. Esnafımız ürünleri satamayınca onu depoluyor. Köylümüz parasını peşin alıp gidiyor. Peşin paranın döndüğü kapalı çarşıda para akışı şuanda gelmiyor” dedi.