Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kullandığı çapa motoru üzerinde kalp krizi geçiren emekli astsubay hayatını kaybetti.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kullandığı çapa motoru üzerinde kalp krizi geçiren emekli astsubay hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Adem Şanlı bahçede çapa motoru ile çalışma yaptığı sırada aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen emekli astsubayın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.